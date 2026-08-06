Συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, έως το καλοκαίρι του 2028, υπέγραψε ο Λάντερς Νόλεϊ στην ΑΕΚ, η οποία στη συνέχεια ανακοίνωσε επίσημα την απόκτησή του.

Ο 26χρονος Αμερικανός γκαρντ-φόργουορντ επιστρέφει στην Ελλάδα μετά τη θητεία του στον Άρη, ενισχύοντας το ρόστερ της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα. Προέρχεται από εξαιρετική αγωνιστική χρονιά, με εντυπωσιακές εμφανίσεις στη Νανσί της Γαλλίας, όπου είχε κατά μέσο όρο 19,5 πόντους, 4,5 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

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