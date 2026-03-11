Η ΑΕΚ υποδέχεται την Τόφας για την 5η αγωνιστική της φάσης των «16» του BCL, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά και πλέον στοχεύει στην κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου.

Στο πλευρό των αγωνιστικών εξελίξεων, η ομάδα προετοιμάζει και μια σημαντική αναβάθμιση για το γήπεδο. Πρόκειται για την τοποθέτηση ενός cube, που θα φέρει την εμπειρία των φιλάθλων σε εντελώς νέο επίπεδο στη SUNEL Arena.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες εργασίες για την εγκατάστασή του, με την ομάδα να ετοιμάζει μια ακόμη εντυπωσιακή προσθήκη στο γήπεδο. Οι εργασίες θα συνεχιστούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ενώ στο καλύτερο σενάριο οι φίλαθλοι θα το απολαύσουν στο πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών. Προς το παρόν, όμως, η ακριβής ημερομηνία ολοκλήρωσης παραμένει αβέβαιη.