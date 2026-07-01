«Κιτρινόμαυρα» θα φοράει και τη νέα αγωνιστική περίοδο ο ΚιΣόν Φίζελ καθώς ενεργοποιείται η οψιόν που υπήρχε στο συμβόλαιό του.

Η παραμονή του Αμερικανού σέντερ έρχεται λίγες ημέρες μετά τη μεταγραφή του Νέλι Τζόζεφ Τζούνιορ, σε μία κίνηση που έδειξε τις υψηλές φιλοδοξίες της ΑΕΚ για τη νέα χρονιά. Ο 24χρονος ψηλός υπέγραψε διετές συμβόλαιο (1+1), με τις συνολικές απολαβές του, μαζί με τα μπόνους, να μπορούν να φτάσουν έως και τα 1,4 εκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της διοίκησης του Μάκη Αγγελόπουλου.

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