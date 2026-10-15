Χωρίς τον Φρανκ Μπάρτλεϊ πραγματοποιήθηκε η προπόνηση της ΑΕΚ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των «κιτρινόμαυρων» για τον αγώνα με τη Μύκονο, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Greek Basketball League.

O Αμερικανός ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα αριστερού γόνατος και υπεβλήθη σε προηγμένη ενεσοθεραπεία χωρίς να είναι στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα.

Κανονικά συμμετείχε στη προπόνηση ο Ντέρικ Ουίλιαμς, ενώ μέρος της ακολούθησε ο Γκρεγκ Μπράουν. Πρόγραμμα αποθεραπείας ακολουθεί ο ΚιΣόν Φίζελ.