Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γκρεγκ Μπράουν στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό ο οποίος υπεβλήθη σε εγχείρηση στον Αχίλλειο τένοντα του δεξιού ποδιού, στην Ένωση έχασαν και τον Δημήτρη Φλιώνη.

O αρχηγός των «κιτρινόμαυρων» υπεβλήθη σε μαγνητική τομογραφία, αποδείχτηκε πως έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού κοιλιακού μυός δεξιάς και ήδη υποβάλλεται σε θεραπευτή αγωγή.

Υπενθυμίζεται, ότι εκτός έχουν τεθεί οι Ερτέλ, Λεκαβίτσιους, Φίζελ, ενώ ο Γκρεγκ Μπράουν θα επιστρέψει μετά από 6 έως 9 μήνες.