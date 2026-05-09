Μπορεί η ΑΕΚ να βρέθηκε μπροστά με διαφορές μέχρι και 20 πόντων, ωστόσο η Ρίτας πραγματοποίησε ένα μπασκετικό «θαύμα», επιστρέφοντας στο τέταρτο δεκάλεπτο και ολοκληρώνοντας την ανατροπή στην παράταση, κατακτώντας το BCL με 92-86.

Η ΑΕΚ αυτοκτόνησε απέναντι στους Λιθουανός που πραγματοποίησαν μια εντυπωσιακή ανατροπή από το -20 με τους Χάρντιγκ, Σμιθ και Λουκόσιους να γυρίζουν μόνοι τους ένα παιχνίδι που έδειχνε να έχει γύρει υπέρ της ελληνικής ομάδας μέχρι και τα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου.

