Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προετοιμασίας της ΑΕΚ έχει ξεκινήσει, με την κιτρινόμαυρη ΚΑΕ να δημοσιεύει το πλήρες πρόγραμμα προετοιμασίας. Πρώτο φιλικό προετοιμασίας στις 26 Αυγούστου ενώ η ολοκλήρωση της προετοιμασίας θα είναι στις 19 Σεπτεμβρίου.

Η Ένωση μετράει αντίστροφα για την έναρξη της νέας σεζόν και σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει από τις 26 Αυγούστου μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου.

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