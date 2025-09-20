Παρουσία του διοικητικού ηγέτη της Μάκη Αγγελόπουλου η ΑΕΚ επικράτησε το Σάββατο στο ΔΑΚ Γλυφάδας με 95-85 της Καρδίτσας, στο πλαίσιο του τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας».

Μετά την… κατοστάρα απέναντι στη Φενερμπαχτσέ και το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Βαρέζε, οι «κιτρινόμαυροι» πλησίασαν τους 100 πόντους και απέναντι στους Θεσσαλούς, λίγες ημέρες πριν το Super Cup 2025 του ΕΣΑΚΕ στη Ρόδο, στο οποίο μετέχουν και οι δύο ομάδες.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Παρασκευή (26/09, 17:00) στον ημιτελικό του Super Cup στη Ρόδο τον Προμηθέα Πατρών, ενώ την ίδια ημέρα στις 20:30, η Καρδίτσα αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό.

Πρώτος σκόρερ της Ένωσης αναδείχτηκε ο Δημήτρης Φλιώνης με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, συγκεντρώνοντας 25 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης. Ο Μάρκο Πετσάρσκι πέτυχε 18 πόντους. Διψήφιοι για την ΑΕΚ ήταν και οι Φρανκ Μπάρτλεϊ με 16 πόντους, Μιντάουγκας Κουζμίνσκας με 15 και Νίκος Αρσενόπουλος με 10.

Από την Καρδίτσα ξεχώρισε ο Ελ Έλις με 24 πόντους, με τους Χόρκλερ και Τζέφερσον ν’ ακολουθούν με 11 πόντους έκαστος.

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, δεν είχε στη διάθεσή του τους Αρμς, Σίλβα, Γκρέι και Κατσίβελη.

Τα δεκάλεπτα: 16-28, 48-51, 66-74, 85-95

Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Ουίγκινς 9, Μπρ. Τζέφερσον 11, Χόρχλερ 11, Έλις 24, Λιάπης 8, Ζευγαράς 1, Δίπλαρος, Κασελάκης 7, Καμπερίδης 8, Ντ. Τζέφερσον 6, Χουγκάζ

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Σκορδίλης 4, Χουχούμης 2, Φλιώνης 19 (2), Λεκαβίτσιους 4 (3 κλεψίματα), Αρσενόπουλος 10 (2), Πετσάρσκι 18 (2), Κουζμίνσκας 15 (2), Μπάρτλεϊ 16(4), Χαραλαμπόπουλος 7 (1)