Παίκτης της ΑΕΚ είναι ο 35χρονος Αμερικανός φόργουορντ Ντέρικ Γουίλιαμς, σε μία εντυπωσιακή μεταγραφή για την Ένωση, με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο έως το 2028.

Η ΑΕΚ πρόσθεσε εμπειρία και αθλητικότητα στην front line της εν όψει της νέας σεζόν, με την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ με πολυετή θητεία από το ΝΒΑ και το κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, γεμίζοντας με ποιότητα το «κενό» στο κιτρινόμαυρο ρόστερ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr