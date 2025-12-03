Η άφιξη της πτήσης του Τζιαν Κλαβέλ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ήταν προγραμματισμένη για τις 15:15, με τον Πορτορικανό διεθνή γκαρντ να κάνει την εμφάνισή του από τις πύλες της αίθουσας αφίξεων του αεροδρομίου της Αθήνας λίγη ώρα αργότερα.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα αναμένει πως και πως την ενσωμάτωση του Τζιαν Κλαβέλ στις προπονήσεις, καθώς τέσσερις παίκτες της Ένωσης έχουν τεθεί νοκ άουτ και ακολουθεί ο απαιτητικός αγώνας με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, για την 9η αγωνιστική της Greek Basketball League την Κυριακή (7/12, 13:00).