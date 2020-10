Στα χέρια του Κιθ Λάνγκφορντ κατέληξε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του Basketball Champions League για τη σεζόν 2019-20!

Αναλυτικά σε λίγο...

Keith Langford is the #BasketballCL MVP of the Season 👏



🔗https://t.co/Ld5h88T2Qt pic.twitter.com/7IMCi5amrV