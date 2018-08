Μπάσκετ: Επίσημα στην ΑΕΚ ο Σαντ Ρος

Το καλοκαίρι του 2015 μετακόμισε στην Τσεχία για λογαριασμό της Νίμπουρκ, όπου παρέμεινε για δύο χρόνια. Την πρώτη του σεζόν (2015-16) αγωνίστηκε σε 31 αγώνες στην VTB League όπου είχε 11,2 πόντους, 5,5 ριμπάουντ. Συμμετείχε επίσης σε 16 αγώνες του τσεχικού Πρωταθλήματος, έχοντας 10,5 πόντους και 5,3 ριμπάουντ μέσο όρο, ενώ σε 11 αγώνες στο FIBA Europe Cup σημείωσε 11,5 πόντους με 5,2 ριμπάουντ μέσο όρο.





Μετά τη συμφωνία, ήρθαν και οι... υπογραφές, με τον Χάουαρντ Σαντ Ρος να ανακοινώνεται και επίσημα από την ΑΕΚ. Η Ένωση «δέσμευσε» τον 27χρονο Κουβανό γκαρντ/φόργουορντ με μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας, προσθέτοντας στο ρόστερ έναν all around παίκτη, o οποίος θα πλαισιώνει τον Χάρη Γιαννόπουλο στη θέση «3».Πλέον οι άνθρωποι της ΑΕΚ βρίσκονται σε αναζήτηση ενός παίκτη για τη θέση «4», προκειμένου να κλείσουν το ρόστερ της κυπελλούχου Ελλάδας και πρωταθλήτριας του Basketball Champions League, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.«H AEK B.C. συνεχίζει τις προσπάθειές της για ενίσχυση του ρόστερ της Πρωταθλήτριας Ευρώπης και Κυπελλούχου Ελλάδος, με στόχο σταθερά τις υψηλές διακρίσεις. Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνει, ότι υπέγραψε σήμερα (03/08) συμβόλαιο διαρκείας ενός (1) έτους με τον Xάουαρντ Σαντ - Ρος.Βιογραφικό:O Xάουαρντ Σαντ - Ρος γεννήθηκε, στις 13 Φεβρουαρίου 1991, στην Αβάνα της Κούβας και έχει ύψος 1μ.98.Ξεκίνησε την καριέρα του το 2009 στην Bernareggio και την Γ’ Εθνική της Ιταλίας (Serie C) και την επόμενη χρονιά (2010-2011) πήρε μεταγραφή στην Broni (Serie C).Ακολούθησαν οι New Yorkers Phantoms Braunschweig, η Spot Up Medien Baskets Braunschweig, και η Assigeco Casalpusterlengo της Ιταλίας.Την επόμενη σεζόν (2016-17) σε 40 συμμετοχές στο τσεχικό Πρωτάθλημα κατέγραψε 13,6 πόντους με 6 ριμπάουντ μέσο όρο. Στα δύο χρόνια της παρουσίας του στην Τσεχία, ο Κουβανός φόργουορντ κατέκτησε δύο Πρωταθλήματα Τσεχίας (NBL - League) και ένα Κύπελλο Τσεχίας.Τον Ιούλιο του 2017 πήρε μέρος στο Summer League του Las Vegas με τους Denver Nuggets και αμέσως μετά (20 Ιουλίου) πήρε μεταγραφή στην Νταρουσάφακα, όπου και πανηγύρισε την κατάκτηση του Eurocup. O Σαντ - Ρος αγωνίστηκε σε 29 αγώνες στο τουρκικό Πρωτάθλημα έχοντας 7,3 πόντους με 4,7 ριμπάουντ, ενώ σε 21 αγώνες στο Eurocup είχε 8,6 πόντους με 4,2 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα μέσο όρο».