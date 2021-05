Ο ΕΣΑΚΕ καταδικάζει τη ρατσιστική επίθεση στον Μορέιρα

Ανακοίνωση, με την οποία καταδικάζει τη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ο Γιανίκ Μορέιρα μέσω διαδικτύου, εξέδωσε ο ΕΣΑΚΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οπαδός αποκάλεσε τον άσο της ΑΕΚ «μαϊμού» μέσω Instagram, ενώ η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ «απάντησε» σ' αυτή την επίθεση μέσω Twitter, επισημαίνοντας στο σχετικό «τιτίβισμα» ότι είναι στο πλευρό του παίκτη της: «Για ακόμη μία φορά αθλητής της ΑΕΚ δέχτηκε ρατσιστική «επίθεση» σε προσωπικό του χώρο στο Διαδίκτυο, από θρασύδειλο. Ο θρασύδειλος κατακρίνεται ήδη από το σύνολο της κοινωνίας, ανεξάρτητα από οπαδικές προτιμήσεις. @Ymoreira02, we are on your side! #AEKBC».

Μετά την ΚΑΕ ΑΕΚ, τη... σκυτάλη πήρε και ο ΕΣΑΚΕ για να καταδικάσει τη ρατσιστική επίθεση και να εκφράσει τη συμπαράστασή του στον παίκτη. Παράλληλα, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι το διοικητικό συμβούλιο και ο πρόεδρος, Βαγγέλης Γαλατσόπουλος, «... έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για να μη μένουν ατιμώρητες τέτοιες ενέργειες».

Η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ αναφέρει:

«Με αφορμή τη ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης ο αθλητής της ΑΕΚ, Γιανίκ Μορέιρα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ και ο πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Ευάγγελος Γαλατσόπουλος, καταδικάζουν απερίφραστα το παραπάνω γεγονός και έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για να μη μένουν ατιμώρητες τέτοιες ενέργειες. Το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ βρίσκεται στο πλευρό των αθλητών και θα συνεχίσει να στέκεται απέναντι σε κάθε είδους βία και σε φαινόμενα ρατσισμού».