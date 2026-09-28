Μία μέρα πριν από την έναρξη της νέας σεζόν στο EuroCup, η διοργάνωση επέλεξε τις 10 κορυφαίες μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων, με τις ελληνικές ομάδες να έχουν διπλή εκπροσώπηση και την κορυφή ασπρόμαυρο χρώμα.

Όλα είναι έτοιμα για την επιστροφή της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης, που αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική και ενδιαφέρουσα, με την επιστροφή του ΠΑΟΚ έπειτα από 10 σεζόν απουσίας και την παρουσία του ανανεωμένου Άρη, που έχει βάλει ως στόχο την κορυφή, με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο του.

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