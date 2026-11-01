Σε ένα ντέρμπι από τα παλιά στο «Nick Galis Hall», ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το -11 στην τέταρτη περίοδο αλλά δεν έφτανε για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Άρη, που πήρε τη νίκη με 101-91 μέσα σε αποθέωση, για την 5η αγωνιστική της GBL.

Με ένταση στην άμυνα, γρήγορο ρυθμό και πρωταγωνιστή τον Τζέρεμαϊα Ρόμπινσον-Ερλ, ο Άρης παρουσίασε πολύ καλό πρόσωπο στο ξεκίνημα της αναμέτρησης απέναντι στον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν αρχικά με 0-2, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν και πήραν τον έλεγχο, με τον Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς να δίνει λύσεις και τον Ρόμπινσον-Ερλ να προσφέρει εντυπωσιακό κάρφωμα μετά από κλέψιμο.

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