Ο Ολυμπιακός επικράτησε δύσκολα του Παναθηναϊκού με 82-76 στο Game 1 των τελικών της GBL και έκανε το 1-0 στη σειρά που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας για τη σεζόν 2025-26.

Με μεγάλο «όπλο» την επιθετική άμυνα και την κυριαρχία του στα ριμπάουντ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του αιώνιου αντιπάλου του μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς στο «ΣΕΦ» και πλέον ετοιμάζεται για το Game 2 που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού την ερχόμενη Παρασκευή (8/6, 21:00).

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