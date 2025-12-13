H ΑΕΚ πλήρωσε τα… σπασμένα για την κακή εμφάνιση και την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μιλάνο, καθώς η ομάδα του Αταμάν εμφανίστηκε αγριεμένη στο αθηναϊκό clasico, συντρίβοντας με 101-63 την ομάδα του Σάκοτα στα Άνω Λιόσια.

Με τον αποψινό… περίπατο, ο Παναθηναϊκός βελτίωσε το ρεκόρ του σε 8-1 και συνεχίζει το «κυνήγι» του πρωτοπόρου Ολυμπιακού, ενώ η Ένωση υποχώρησε στο 5-4.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, το «τριφύλλι» χρειάστηκε μόνο ένα… σαρωτικό πρώτο ημίχρονο για να καθαρίσει το ματς στα Άνω Λιόσια.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κυριάρχησε απόλυτα, εκτελώντας με υψηλά ποσοστά στα τρίποντα (12/17, 70%) και επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της και μέσα στη ρακέτα (12/15 δίποντα).

Οι «πράσινοι» μοίρασαν 18 ασίστ, με μόλις 5 λάθη, οι Νίκος Ρογκαβόπουλος με 14 πόντους και 4/4 τρίποντα και Τζέριαν Γκραντ με 13 πόντους και 5 ασίστ οδήγησαν την επίθεση και οι δύο ομάδες πήραν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια με τον Παναθηναϊκό να έχει εξασφαλίσει μία μη αναστρέψιμη διαφορά 37 πόντων (28-65), μετατρέποντας σε τυπική υπόθεση το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Πρώτος σκόρερ των νικητών, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 19 πόντους (5/5 δίποντα, 4/4 βολές), ενώ τον ακολούθησε σε απόδοση ο Ομέρ Γιούρτσεβεν με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Βασίλη Τολιόπουλο με 14 πόντους σε 23 λεπτά συμμετοχής.

Από την ΑΕΚ ξεχώρισε ο Κρις Σίλβα, ο οποίος έδειχνε να παλεύει μόνος του απέναντι στο… θηρίο (19 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 8 κερδισμένα φάουλ).

Τα δεκάλεπτα: 14-33, 28-65, 50-83, 63-101

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης, Αγραφιώτης, Αναστασιάδης

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 10 (1), Φλιώνης, Μπάρτλι 16 (4), Αρμς 6, Σίλβα 19, Σκορδίλης, Κλαβέλ 1, Κατσίβελης 4, Λεκαβίτσιους 7), Πετσάρσκι.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Ρογκαβόπουλος 19 (5), Γκραντ 13 (3), Ναν 9 (1), Φαρίντ 4, Μήτογλου 9, Σορτς 6, Καλαϊτζάκης 5 (1), Σλούκας 2, Σαμοντούροβ, Τολιόπουλος 14 (3), Ερνανγκόμεθ 3 (1), Γιούρτσεβεν 17.