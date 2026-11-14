Με τρεις αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με τον ΠΑΟΚ να παραμένει αήττητος, περνώντας με 74-69 από το «Γιάννης Μπουρούσης». Σπουδαίο διπλό πανηγύρισε η Δόξα Λευκάδας στα Λιόσια με 77-73 επί της ΑΕΚ, ενώ ο Ηρακλής βύθισε ακόμη περισσότερο τον Προμηθέα.

Η αγωνιστική δράση ξεκίνησε από τη «SUNEL Arena», εκεί όπου η Δόξα Λευκάδας αιφνιδίασε την ΑΕΚ, παίρνοντας από νωρίς σημαντικές διαφορές με τους Χάρμον και Πάρις να οδηγούν τον δρόμο για την ομάδα του Θοδωρή Τερζή, που έκλεισε με +14 την πρώτη περίοδο, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της.

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