Ο Άλεκ Πίτερς προχώρησε σε διευκρινιστική δήλωση μετά την τοποθέτησή του για το θέμα ασφάλειας που προκύπτει για τους παίκτες από τα αυτοκόλλητα στο παρκέ του κλειστού γυμναστηρίου Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο Κρήτης.

Για το γήπεδο όπου διεξάγονται οι αναμετρήσεις του final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας, ο φόργουορντ του Ολυμπιακού, ανέφερε:

«Δημιουργήθηκε ένα θέμα σε διαφορετική διάσταση από την πραγματική. Με την χθεσινή μου δήλωση δεν εννοούσα πως όλο το παρκέ έχει καλυφθεί με αυτοκόλλητα, αλλά ήθελα να θίξω ένα θέμα που υπάρχει και σε αυτό το παρκέ, αλλά και στις άλλες διοργανώσεις. Η χρήση αυτοκόλλητων γενικά, με οποιονδήποτε τρόπο, είναι κάτι που δεν αρέσει στους παίκτες. Είμαι σίγουρος πως οι άνθρωποι εδώ έκαναν το καλύτερο για να φέρουν τις συνθήκες στο επίπεδο που ζητάμε».

Στην αρχική τοποθέτησή του, ο Άλεκ Πίτερς είχε τονίσει: «Κάθε φορά που πατάμε σε αυτό το παρκέ και παρεμπιπτόντως, η απόφαση να καλυφθεί ολόκληρο το γήπεδο με αυτοκόλλητο δεν δείχνει ιδιαίτερο σεβασμό για την υγεία των παικτών, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, εμείς οφείλουμε να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι».

Να σημειωθεί ότι ανακοίνωση για το ζήτημα εξέδωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.