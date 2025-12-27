Η Μύκονος είχε τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης στο κλειστό της Καλλιθέας και έφτασε δίκαια σε μια ευρεία νίκη με 97-83 απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, για τη 12η αγωνιστική της GBL.

Κορυφαίος για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Κέντρικ Ρέι με 23 πόντους, σε ένα παιχνίδι όπου η Μύκονος είχε συνολικά πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Από πλευράς γηπεδούχων ξεχώρισαν ο Άντριου Γκάουντλοκ με 18 πόντους και ο Τέβιν Μακ με 17, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αλλάξουν την εικόνα της αναμέτρησης. Το αποτέλεσμα έφερε τους νησιώτες εντός οκτάδας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική τους εικόνα.

Από το ξεκίνημα η Μύκονος έδειξε τις διαθέσεις της, έτρεξε το γήπεδο και πήρε προβάδισμα, εκμεταλλευόμενη την αστοχία των γηπεδούχων. Παρότι ο Κολοσσός βρήκε λύσεις για να ισορροπήσει προσωρινά το ματς, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν στροφές στο δεύτερο μισό της πρώτης περιόδου και έκλεισαν το δεκάλεπτο με διψήφια διαφορά (19-30).

Το ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τη Μύκονο να ελέγχει τον ρυθμό και να διατηρεί με άνεση το προβάδισμα, απαντώντας σε κάθε προσπάθεια αντίδρασης του Κολοσσού. Το ημίχρονο βρήκε τους φιλοξενούμενους στο +17 (54-37), χάρη στην αποτελεσματικότητα στην περιφέρεια και την αμυντική τους συνέπεια.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι ανέβασαν ένταση στην άμυνα και κατάφεραν να ρίξουν τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα, φτάνοντας μέχρι και στο -2. Ωστόσο, η Μύκονος δεν πανικοβλήθηκε, βρήκε κρίσιμα καλάθια την κατάλληλη στιγμή και επανέφερε τον έλεγχο, «σβήνοντας» κάθε σκέψη ανατροπής και οδηγώντας το παιχνίδι με ασφάλεια μέχρι το φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 19-30, 37-54, 66-68, 83-97

Διαιτητές: Αγραφιώτης-Τσάνταλη-Μπακάλης (Κουούρης)

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καράσκο): Γκάουντλοκ 18, Γκούντγουιν 4, Κολοβέρος 2, Μακ 17, Καράμπελας 3 (1), Πετρόπουλος 2, Καμαριανός, Κουρουπάκης, Γκαλβανίνι 16 (2), Νίκολς 14 (2), Άκιν 7

ΜΥΚΟΝΟΣ (Ζιάγκος): Άπλμπι 15 (1), Ρέι 23 (3), Σκουλίδας, Χέσον 19 (3), Γκαμπλ 7 (1), Μουρ 16 (1), Καββαδάς, Γερομιχαλός, Μάντζαρης 3 (1), Κάναντι 11 (2), Μπιλλής 3 (1)