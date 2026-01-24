Σημαντική νίκη στη μάχη για την παραμονή της στη GBL πανηγύρισε η Μύκονος, η οποία επικράτησε με 83-80 του Ηρακλή στο Κλειστό της Άνω Μεράς, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής, σε ένα ματς με ένταση και εναλλαγές μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα.

Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου μπήκε πιο σταθερά στο παιχνίδι και είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου, χτίζοντας διαφορά 4-6 πόντων και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ (45-39). Στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου μάλιστα έφτασε και στο +12 (53-41), δείχνοντας ικανή να «καθαρίσει» το παιχνίδι, όμως η αντίδραση του Ηρακλή ήταν άμεση.

Το σύνολο του Ζόραν Λούκιτς ανέβασε αισθητά την ένταση στην άμυνα, περιόρισε τη Μύκονο σε χαμηλό σκορ και με ένα εντυπωσιακό επιμέρους σερί (17-2) γύρισε το ματς, παίρνοντας προβάδισμα πριν την έναρξη της τελευταίας περιόδου (58-55). Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι, με συνεχείς εναλλαγές και ισορροπία, μέχρι τα τελευταία λεπτά.

Στο κρίσιμο σημείο, η Μύκονος έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία. Τα μεγάλα καλάθια των Ρέι και Κάναντι έδωσαν «ανάσα» στους γηπεδούχους, ενώ οι σωστές επιλογές στην τελική ευθεία και οι βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα διατήρησαν το προβάδισμα, παρά την πίεση του Γηραιού, που μείωσε μέχρι τον πόντο.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Ρέι και Κάναντι με 17 και 16 πόντους αντίστοιχα, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Μπριγκς, που πρόσθεσε 15 πόντους και 8 ριμπάουντ. Από την πλευρά του Ηρακλή, ο οποίος υποχώρησε στο 6-8, παρά το γεγονός ότι είχε έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, πρώτος σκόρερ ήταν ο Σμιθ με 15.

Με αυτή τη νίκη, η Μύκονος ανέβηκε στο 7-8, κέρδισε για δεύτερη φορά φέτος τον Ηρακλή και ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της στη μάχη της σωτηρίας, κρατώντας ζωντανές και τις ελπίδες για κάτι παραπάνω στη συνέχεια της σεζόν.

Τα δεκάλεπτα: 26-22, 45-39, 55-58, 83-80

ΜΥΚΟΝΟΣ (Ζιάγκος): Απλμπι 15, Μουρ 13, Ρέι 17 (1), Σιδηροηλίας 4, Μπριγκς 15, Γερομιχαλός, Σκουλίδας, Μάντζαρης, Χέσον 3, Κάναντι 16 (2)

ΗΡΑΚΛΗΣ (Λούκιτς): Φάντερμπερκ 10, Ράιτ-Φόρμαν 12 (2), Χρηστίδης, Σίλλας 7 (1), Στρονγκ 11 (1), Σμιθ 15, Γουέρ 2, Καμπουρίδης, Έλντερ-Ντέιβις 11 (1), Μωραϊτης 12 (4)