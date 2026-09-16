Στο «Δημήτρης Καλτσάς» θα διεξαχθεί σε 12 ημέρες του Aθens Cup. Η βασίλισσα USK Πράγας, μια ομάδα με τρομερή ιστορία και παράδοση στο μπάσκετ γυναικών θα παίξει κόντρα στον Αθηναϊκό, ενώ συμμετέχουν η Ραπίντ και η Μέχελεν.

Πρόκειται για τέσσερις ομάδες που βρίσκονται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους για την έναρξη της σεζόν.

Η κορυφαία στιγμή του τουρνουά θα είναι, όπως και πέρυσι η ξεχωριστή βράβευση, με την Νατάλια Χέικοβα να είναι το φετινό τιμώμενο πρόσωπο και την βράβευση να λαμβάνει χώρα στο ημίχρονο του αγώνα μεταξύ των ομάδων του Αθηναϊκού και της USK Πράγας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΔΕΥΤΕΡΑ 28/9:

17:00: Αθηναϊκός Qualco-Μέχελεν

20:00: Ραπίντ Βουκουρεστίου-USK Πράγας

ΤΡΙΤΗ 29/9:

17:00: USK Πράγας-Αθηναϊκός

20:00: Μέχελεν-Ραπίντ Βουκουρεστίου

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9:

17:00: Μέχελεν-USK Πράγας

20:00: Αθηναϊκός-Ραπίντ Βουκουρεστίου