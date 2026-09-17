Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε επίσημα την αλλαγή έδρας του Super Cup 2026, αλλά και το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου.

Το κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» θα φιλοξενήσει τους δύο ημιτελικούς του Σαββάτου, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στις 16:45 και τον Παναθηναϊκό τον ΠΑΟΚ στις 21:00, ενώ την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 21:00 θα διεξαχθεί ο τελικός. Όπως ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ, η απόφαση για τη μεταφορά της διοργάνωσης από τη Ρόδο στο Περιστέρι ελήφθη με γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ασφαλή διεξαγωγή του Stoiximan Super Cup.

Αναλυτικά:

«Το Stoiximan Super Cup 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 26 & 27 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γήπεδο του Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου» και όχι στο κλειστό Καλλιθέας Ρόδου όπως αρχικά είχε οριστεί.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας και της ομαλής, ασφαλούς και απρόσκοπτης διεξαγωγής της διοργάνωσης “Stoiximan Super Cup 2026” προγραμματισμένης για τις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2026 στη Ρόδο, σας ενημερώνουμε για τη μετάθεση του τόπου διεξαγωγής της ως άνω διοργάνωσης στο Περιστέρι και συγκεκριμένα στο “Δημοτικό Γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου” στην ίδια ημερομηνία.

Το πρόγραμμα του Stoiximan Super Cup 2026

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

Ημιτελικός

16:45 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Ημιτελικός

21:00 Παναθηναϊκός AKTOR– ΠΑΟΚ

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Τελικός

21:00

*Όλοι οι αγώνες του Stoiximan Super Cup 2026 θα μεταδοθούν ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ».