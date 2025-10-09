Δεν θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη για σήμερα (9/10, 19:30, 10ος όμιλος) αναμέτρηση του Αθηναϊκού με τη γαλλική Σαρνέ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του EuroCup Γυναικών, καθώς παρουσιάστηκε σοβαρό πρόβλημα στον φωτεινό πίνακα του γηπέδου της Εργάνης.

Αρχικά, υπήρξε ενημέρωση για καθυστέρηση στην έναρξη της αναμέτρησης, με την ελπίδα ότι το τεχνικό ζήτημα θα μπορούσε να επιλυθεί άμεσα. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των αρμόδιων τεχνικών, το πρόβλημα δεν κατέστη δυνατό να αποκατασταθεί, με αποτέλεσμα οι διαιτητές και οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης να αποφασίσουν την οριστική αναβολή του αγώνα.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της αναμέτρησης θα ανακοινωθεί από την FIBA τις επόμενες ημέρες.