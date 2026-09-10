Η Καρδίτσα γνωστοποίησε πως το προγραμματισμένο φιλικό ματς με το Μαρούσι, που είχε κλειστεί για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, αναβλήθηκε. Η ομάδα της Θεσσαλίας θα συνεχίσει την προετοιμασία της στην Πάτρα, όπου την ίδια ημέρα, θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα σε φιλικό αγώνα.

Η ανακοίνωση της Καρδίτσας, αναφέρει:

«Ο Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ενημερώνει ότι αναβάλλεται το προγραμματισμένο φιλικό παιχνίδι με το Μαρούσι, το οποίο επρόκειτο να διεξαχθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο της συνέχισης της προετοιμασίας του, ο Α.Σ.Κ. θα ταξιδέψει στην Πάτρα, όπου θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα σε φιλικό αγώνα, το Σάββατο στις 13:00».