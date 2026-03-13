Το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL αναβλήθηκε μετά τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού της ομάδας (12/3), στην Καλαμαριά.

Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, ωστόσο τα θλιβερά γεγονότα έβαλαν για ακόμα μία φορά τον αθλητισμό σε δεύτερη μοίρα.

Η νέα ημερομηνία θα γίνει γνωστή σύντομα, ενώ τα εισιτήρια που έχουν ήδη προπωληθεί θα ισχύουν κανονικά. Οι «ασπρόμαυροι» είχαν ζητήσει την αναβολή της αναμέτρησης.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«O αγώνας ΠΑΟΚ – Άρης Betsson που ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 (18:15), για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αναβάλλεται.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση από τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος.

Οι φίλαθλοι που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ – Άρης Betsson, θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν κανονικά στη νέα ημερομηνία διεξαγωγής που αναμένεται να ανακοινωθεί από την Stoiximan GBL.

Όσοι φίλαθλοι, για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση των εισιτηρίων, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ΜΕΤΑ την ανακοίνωση για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα».

Η απόφαση του ΕΣΑΚΕ:

