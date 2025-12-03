Ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις στο αμερικανικό κολεγιακό πρωτάθλημα, πρωταγωνιστώντας σε ακόμη μία αναμέτρηση της ομάδας του.

Ο Έλληνας γκαρντ είχε εξαιρετική απόδοση στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ επί του Σάουθ Καρολάινα στην παράταση με 86-83, «φλερτάροντας» με το τριπλ-νταμπλ.

Συγκεκριμένα ο ταλαντούχος άσος τελείωσε το ματς με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ και ισάριθμες 8 ασίστ, εντυπωσιάζοντας τόσο το κοινό όσο και τους και… σκάουτερς του NBA, οι οποίοι πλέον σίγουρα τον έχουν βάλει στη λίστα τους ενόψει του επόμενου ντραφτ.

Την εφετινή σεζόν ο Αβδάλας μετράει σε οκτώ ματς στο αμερικανικό κολεγιακό πρωτάθλημα 13.8 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ κατά μέσο όρο.