Νέα «σπόντα» στη δημόσια αντιπαράθεση που έχει ανοίξει γύρω από τη μάχη της Ευρωλίγκας έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, απαντώντας στα σχόλια του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Κατά τη διάρκεια της Media Day του Ολυμπιακού, ο Έλληνας τεχνικός ανέφερε ότι «γράφεται πως ο Παναθηναϊκός θεωρεί σίγουρο ότι θα πάρει την Ευρωλίγκα», σχολιάζοντας παράλληλα ότι δεν καταλαβαίνει γιατί παρουσιάζεται πως οι «πράσινοι» βρίσκονται υπό μεγαλύτερη πίεση.

Η τοποθέτηση αυτή δεν έμεινε αναπάντητη. Λίγες ώρες αργότερα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αντέδρασε μέσω Instagram, ανεβάζοντας story με σαφές μήνυμα.

