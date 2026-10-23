Η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε στα υπονοούμενα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που συνέδεσε τις αποκαλύψεις με τους «ερυθρόλευκους».

«Στον αγώνα του για διαιτησία 100-0 υπέρ του Παναθηναϊκού δεν πρόκειται να μας βρει συμμάχους. Εμείς δίνουμε εδώ και χρόνια τον δικό μας, πραγματικό αγώνα για το 50-50», τονίζουν οι Αγγελόπουλοι μέσω της ανακοίνωσης και σημειώνουν ότι «Εμείς δεν έχουμε τίποτα και κανέναν να φοβηθούμε» και επιστρέφοντας τα υπονοούμενα, υπογραμμίζουν: «Πρόσεξε τι εύχεσαι. Γιατί, εάν επιστραφούν τα πραγματικά κλεμμένα, η τροπαιοθήκη της ομάδας σου και το περίφημο τραπεζάκι στο Σούνιο θα γεμίσουν αράχνες αντί για τρόπαια. Το έμβλημα του δαφνοστεφανωμένου έφηβου, που κόσμησε τον Μάιο όλο το ΟΑΚΑ, δεν θα το ξαναπιάσεις στο στόμα σου».

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