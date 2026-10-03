Με πολύ κόπο, αλλά με το… δεξί ξεκίνησε την πορεία του στην φετινή Stoiximan GBL ο ΠΑΟΚ, που επικράτησε 88-85 της Μυκόνου Betsson στην πρεμιέρα. Το ματς στο «νησί των ανέμων» ήταν ντέρμπι σε όλη τη διάρκειά του και κρίθηκε στο φινάλε.

Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι ήταν ο Τσέντι Όσμαν με 18 πόντους, ο οποίος μάλιστα έπαιξε και την καθοριστική άμυνα στον Λοβ της Μύκονου, που ήταν ο κορυφαίος των γηπεδούχων με 25 πόντους.

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