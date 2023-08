Ένα απίστευτο καλάθι σημείωσε στον αγώνα της Βενεζουέλας απέναντι στη Σλοβενία, για το Μουντομπάσκετ 2023, ο Ζόρναν Ζαμόρα.

Πιο συγκεκριμένα λίγα δέκατα του δευτερολέπτου πριν ακουστεί ο ήχος του buzzer για να πάνε η δύο ομάδες στα αποδυτήρια, εκτόξευσε μία τρίποντη «βόμβα» αρκετά μέτρα πίσω από το κέντρο του γηπέδου μειώνοντας σε 56-51.

Jhornan Zamora beats the halftime buzzer from WAY back for Venezuela 🪣🚨 pic.twitter.com/L8OfsiUGQV

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) August 26, 2023