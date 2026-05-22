Στη διαιτησία τα έριξε ο Ιμπραήμ Κουτλουάι μιλώντας σε τουρκική τηλεόραση, κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε.

«Δεν μου αρέσει καθόλου να μιλώ για τους διαιτητές. Το να συνδέουμε τα πάντα με τους διαιτητές μου φαίνεται πολύ λάθος. Βρίσκομαι χρόνια μέσα σε αυτή τη διοργάνωση. Πάντα ο Ολυμπιακός είναι αυτός που προστατεύεται περισσότερο από όλους», είπε και συνέχισε:

«Ο Ολυμπιακός άρχισε το ματς με ένα απίστευτο πλεονέκτημα από τη διαιτησία. Τίποτα από αυτά που κάνει στην άμυνά του δεν σφυρίζεται. Όμως, στη Φενέρμπαχτσε σφυρίζεται φάουλ κάθε επαφή. Σε αυτό το επίπεδο, τέτοια πράγματα δεν είναι αποδεκτά».

Για τα μέτρα ασφαλείας ανέφερε: «Έχουν βάλει 4-5 χιλιάδες οπαδούς της Φενέρμπαχτσε ανάμεσα στους οπαδούς του Ολυμπιακού, σε διαφορετικά σημεία, για να μην είναι όλοι μαζί. Μέρος των οπαδών είναι ακόμα έξω. Δεν μπορεί να έχει συμβεί τέτοια ανοησία».