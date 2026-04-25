Ο Νίκος Γκάλης και ο Φάνης Χριστοδούλου, δύο από τις ηγετικές μορφές της Εθνικής που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο του Ευρωμπάσκετ 1987, βρέθηκαν και πάλι μαζί στο Αλεξάνδρειο.

Ο Νίκος Γκάλης βρέθηκε στο Αλεξάνδρειο ως προσκεκλημένος της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ, ενώ ο Φάνης Χριστοδούλου ήταν εκεί ως γενικός αρχηγός του Πανιωνίου.

Πριν από τον αγώνα Άρης-Πανιώνιος, για την τελευταία αγωνιστική της Greek Basketball League ο Νίκος Γκάλης μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και δήλωσε για τον Φάνη Χριστοδούλου: «Τι, μόνο εικόνες; Με τον Φάνη ήμασταν οικογένεια. Εδώ είναι η ιστορία του μπάσκετ. Το μπάσκετ ξεκίνησε από εμάς, νομίζω. Τον Φάνη τον αγαπώ, όπως και όλα τα παιδιά».

«Τι να πω για τον Νίκο; Τον έχω στην καρδιά μου. Ζήσαμε τα καλύτερά μας χρόνια στην Εθνική ομάδα. Να είναι καλά και αυτός και να χαίρεται την οικογένειά του», συμπλήρωσε ο Φάνης Χριστοδούλου.