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Η φανέλα με το επώνυμο Γιασικεβίτσιους έχει γράψει τη δική της ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Στη Ρουμανία, όμως, ένα νέο μέλος της οικογένειας άρχισε να δημιουργεί τη δική του διαδρομή.

Ο Ντανιέλιους Γιασικεβίτσιους, ανιψιός του προπονητή της Φενέρμπαχτσε και άλλοτε σπουδαίου Λιθουανού γκαρντ του Παναθηναϊκού, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της πρεμιέρας του EuroBasket U16.

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