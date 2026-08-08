Η φανέλα με το επώνυμο Γιασικεβίτσιους έχει γράψει τη δική της ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Στη Ρουμανία, όμως, ένα νέο μέλος της οικογένειας άρχισε να δημιουργεί τη δική του διαδρομή.

Ο Ντανιέλιους Γιασικεβίτσιους, ανιψιός του προπονητή της Φενέρμπαχτσε και άλλοτε σπουδαίου Λιθουανού γκαρντ του Παναθηναϊκού, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της πρεμιέρας του EuroBasket U16.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr