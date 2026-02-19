Την αποχώρηση του Λευτέρη Μαντζούκα από το Οκλαχόμα Στέιτ ανακοίνωσε με δηλώσεις του ο προπονητής της ομάδας, Στιβ Λουτζ.

Ο τεχνικός των «cowboys» απέδωσε την αποχώρηση του 22χρονου Έλληνα φόργουορντ σε πρόβλημα υγείας, χωρίς πάντως να διευκρινίσει ποιο είναι αυτό.

«Ο Λευτέρης Μαντζούκας αποφάσισε να αποχωρήσει από το Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα και δεν θα συμμετέχει πλέον στο πρόγραμμα μπάσκετ, καθώς θα επικεντρωθεί στην υγεία του.

Ο Λευτέρης υπήρξε ένας εξαιρετικός συμπαίκτης και άνθρωπος κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Stillwater και θα μας λείψει πολύ. Αν και είμαστε απογοητευμένοι που τον βλέπουμε να αποχωρεί, κατανοούμε ότι αυτή δεν ήταν μια εύκολη απόφαση για τον ίδιο και τους κοντινούς του ανθρώπους.

Υποστηρίζουμε πλήρως τον Λευτέρη και του ευχόμαστε μόνο το καλύτερο, καθώς συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στην υγεία και την ευημερία του», επισήμανε ο Στιβ Λουτζ.

Ο Μαντζούκας αγωνίστηκε σε 12 αναμετρήσεις, έχοντας 4,4 πόντους και 4,2 ριμπάουντ μέσο όρο ανά αγώνα.