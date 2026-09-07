Οριστικά στην Ντουμπάι συνεχίζει την καριέρα του ο Τόμας Γουόκαπ, καθώς ο Ολυμπιακός και η ομάδα των Εμιράτων έδωσαν εξωδικαστικά τέλος στην υπόθεση, συμφωνώντας για την εξαγορά του συμβολαίου του 33χρόνου γκαρντ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Ολυμπιακός θα βάλει στα ταμεία του περίπου 2,6 εκατ. δολάρια, δηλαδή 2,24 εκατ. ευρώ, ενώ ο Γουόκαπ αναμένεται να αμείβεται με περίπου 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως στη νέα του ομάδα.

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