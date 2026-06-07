Ο Έλληνας γκαρντ του Σεντ Τζονς, Λευτέρης Λιοτόπουλος, «φιλοξενήθηκε» στο ΕΟΚ Web-Radio όπου μίλησε για την εμπειρία του στο NCAA, καθώς και για τα επόμενα βήματα της καριέρας του.

Ο 19χρονος γκαρντ του Κολλεγίου Σεντ Τζονς, Λευτέρης Λιοτόπουλος, παραχώρησε μία άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην εκπομπή, όπου εξιστόρησε τις εμπειρίες του από την πρώτη του χρονιά στο NCAA και τη ζωή στην Αμερική. Αναφερόμενος στην απόφασή του να κάνει το μεγάλο βήμα, τόνισε ότι το Κολλεγιακό Πρωτάθλημα προσφέρει τεράστια οφέλη, καθώς συνδυάζει τον αγωνιστικό χρόνο, την ακαδημαϊκή μόρφωση, την επαφή με μία νέα κουλτούρα και τη συνολική μπασκετική ανάπτυξη.

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