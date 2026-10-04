Οι Νικ Γιανγκ και ΝτεΜάρκους Κάζινς, φιλοξενήθηκαν στη διαδικτυακή εκπομπή του Γκίλμπερτ Αρίνας, με τους δύο τελευταίους να σχολιάζουν με άκρως υποτιμητικό τρόπο τις πρόσφατες δηλώσεις του Νίκολα Γιόκιτς σχετικά με το επίπεδο της Euroleague, λέγοντας χαρακτηριστικά, ότι εκεί καταλήγουν τα «σκουπίδια» του ΝΒΑ.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Γκίλμπερτ Αρίνας έχει στρέψει πάνω του τα «φώτα της δημοσιότητας» με τις σκέψεις που έχει κατά καιρούς εκφράσει, με τον παλαίμαχο σταρ των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς να βάζει αυτή τη φορά στο στόχαστρό του τις δηλώσεις του Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος τόνισε ότι η νοοτροπία-νικητή που υπάρχει στο μπάσκετ στην Ευρώπη, τοποθετεί το επίπεδο του μπάσκετ υψηλότερα από εκείνο που παίζεται στο ΝΒΑ.

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