Σε παιχνίδι ακατάλληλο για καρδιακούς εξελίχθηκε το σημερινό ματς, στο Ιβανώφειο, για τη 10η αγωνιστική της Greek Basketball League, ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Άρη. Μάχη που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα και ανέδειξε νικητές τους «κιτρινόμαυρους» με 82-80, γεγονός που τους έδωσε τη δεύτερη συνεχή επιτυχία τους στο πρωτάθλημα (προηγήθηκε η εντός έδρας νίκη απέναντι στον Προμηθέα).

Την επικράτηση του Άρη … υπέγραψε ο Μπράις Τζόουνς (26 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), το έργο του οποίου στήριξε ο Αμίν Νουά (17 πόντοι, 9 ριμπάουντ, εκ των οποίων 4 επιθετικά, 4 κλεψίματα).

«Πλήρωσε» τα 15 λάθη του και την αστοχία του στις βολές (15/23), ο «Γηραιός», ο οποίος προέρχονταν από τρεις νίκες στη σειρά κόντρα σε Κολοσσό, Μαρούσι, Καρδίτσα. Δεν μπόρεσε, επιπλέον, να ‘εξαργυρώσει’ την υπεροχή του στη ρακέτα (40-31 τα ριμπάουντ) και είχε κορυφαίο, αλλά και μοιραίο στο τέλος, τον Τζάστιν Ράιτ -Φόρμαν (25 πόντοι, 6 ασίστ, 1 λάθος, 1 κλέψιμο).

Με τους Σμιθ, Ράιτ-Φόρμαν να … ανοίγουν λογαριασμό, ο Ηρακλής προηγήθηκε, στην εκκίνηση της αναμέτρησης, με 4-1. Η ‘δράση’ του Τζόουνς, επέτρεψε στον Άρη να ανατρέψει το εις βάρος του σκηνικό (4’ 7-11), ο «Γηραιός», όμως, «απάντησε» με επιμέρους 9-3, έχοντας κινητήριο μοχλό τον Γουέρ και έγινε εκ νέου «αφεντικό» στο παρκέ στο 7’ με +2 (16-14).

Επενδύοντας στην πιεστική του άμυνα, οδηγώντας με αυτό τον τρόπο τους γηπεδούχους σε λάθη και βρίσκοντας λύσεις επιθετικά από τους Νουά, Κουλμπόκα, Πουλιανίτη, Μποχωρίδη, ο Άρης «γύρισε» ξανά το ματς. Με σερί 0-7 έκλεισε την πρώτη περίοδο έχοντας «αέρα» 5 πόντων (10’ 16-21), απόσταση την οποία στο 13’ έστειλε στο +9 (20-29).

Οι «κιτρινόμαυροι» διατήρησαν τη διαφορά τους, γύρω από το ίδιο επίπεδο, ως το 17’ (30-37), όταν ο Ηρακλής, με τον Έντλερ-Ντέιβις να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση, δίνοντας, παράλληλα, δυναμική στη ρακέτα, «έτρεξε» επιμέρους 8-2 και μείωσε, στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, στο μισό (38-39).

Με τον Τζόουνς ο Άρης ξέφυγε πρόσκαιρα με +4 (23’ 41-45), οι Ράιτ-Φόρμαν, Σμιθ, όμως, με ένα γρήγορο 5-0, έδωσαν ξανά τα ηνία του ματς στον Ηρακλή (24’ 46-45).

Ακολούθησαν λεπτά με τις ομάδες είτε να εναλλάσσονται στο σκορ, είτε να είναι σε ισορροπία (48-49, 51-51, 51-53, 53-53, 55-53), σκηνικό που άλλαξε στο 31’ όταν ο Άρης βρέθηκε στο +3 (57-60).

Πέντε συνεχείς πόντοι από τον Τσιακμά (1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο) και ένα κάρφωμα από τον Φάντερμπερκ, έβαλαν τον Ηρακλή- για μια ακόμη φορά- σε θέση οδηγού στο παιχνίδι στο 33’ με +4 (64-60).

Δύο λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι -με εκτελεστές τους Κουλμπόκα, Νουά, Τζόουνς- πήραν εκ νέου κεφάλι στο σκορ με +5 (35’ 65-70). Διαφορά που είχαν και στο 37’ (70-75).

Οι «κυανόλευκοι» δεν … έριξαν λευκή πετσέτα. Με «όπλο» τον Ράι-Φόρμαν «έγραψαν» επιμέρους 7-1 και προηγήθηκαν με 77-71, με 1’16’’ να απομένουν για τη λήξη.

Ο Νουά με τρίποντο έστειλε τον Άρη στο 39’ στο +2 (77-79), ο Ράιτ-Φόρμαν «απάντησε» με τον ίδιο τρόπο για τον Ηρακλή (80-79), με 37’’1 πριν το φινάλε και ο Τζόουνς, ελάχιστα αργότερα, έκανε το 80-81.

Στην επίθεση που ακολούθησε, με 16’’3 να χρειάζονται για το τέλος, ο Ράιτ-Φόρμαν έκανε λάθος στην επαναφορά, σε πάσα προς τον Τσιακμά. Ο Άρης, στην πορεία, κέρδισε φάουλ, ο Άντζουσιτς με 1/2 βολές διαμόρφωσε το 80-82, που αποτέλεσε και το τελικό σκορ, καθώς στην τελευταία επίθεση για τον Ηρακλή, με 9’’ για το σφύριγμα της λήξης, ο Ράιτ-Φόρμαν αστόχησε σε προσπάθεια για τρίποντο.

Τα δεκάλεπτα: 16-21, 37-39, 55-56, 80-82

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 18, Ράιτ-Φόρμαν 25 (4), Φόστερ, Σμιθ 6, Τσιακμάς 7 (1), Μωραΐτης 5, Γουέρ 11, Σύλλας 3 (1), Εντλερ-Ντέιβις 5 (1).

ΑΡΗΣ (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 8 (1), Τζόουνς 26 (1), Νουά 17 (2), Τσαϊρέλης 3, Πουλιανίτης 9 (1), Γκιουζέλης, Μποχωρίδης 1, Ίνοκ 5, Χαρέλ 2, Άντζουσιτς 3, Κουλμπόκα 8 (2).