Ο Αλέξανδρος Αντετοκούνμπο, μία ημέρα μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του στον Άρη, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των «κιτρινόμαυρων», εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του που ντύθηκε στα «κιτρινόμαυρα».

Ο 24χρονος φόργουορντ αναφέρθηκε στην προσπάθεια που ξεκινά στους Θεσσαλονικείς, με τον Ρίτσαρντ Σχιάο πια στο τιμόνι της ΚΑΕ, τονίζοντας: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που έρχομαι σε μια ομάδα σαν τον Άρη και νιώθω υπέρτατα ευλογημένος που θα είμαι ένα κομμάτι ενός οργανισμού τόσο υψηλού επιπέδου».

Ο νέος αθλητής των «κιτρινόμαυρων» έχει υψηλό κίνητρο. «Ο στόχος μου είναι να βοηθήσω την ομάδα να κερδίζει συνεχώς, με όποιον τρόπο μπορώ. Να μπορέσω, χέρι με χέρι με την ομάδα, να καταφέρω και να καταφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες επιτυχίες».

Για τις συζητήσεις που είχε με τον κόουτς Μπόγκνταν Καράιτσιτς, ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ τόνισε: «Πιστεύω απόλυτα στη γνώση και την εμπειρία του κόουτς. Μου είπε να είμαι έτοιμος και προετοιμασμένος να τα δώσω όλα σε κάθε φάση, σε κάθε κατοχή, σε κάθε αγώνα».

Όσο για τον κόσμο του Άρη, ο Αντετοκούνμπο σχολίασε: «Είμαι ενθουσιασμένος για την αγάπη που έχουν για την ομάδα και για το γεγονός ότι θα μπορώ να αγωνίζομαι μπροστά σε ένα τόσο ενθουσιώδες και ‘’καυτό’’ κοινό μιας τόσο θρυλικής ομάδας».