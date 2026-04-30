Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έζησε μια εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσει στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο, παρακολουθώντας από κοντά την αναμέτρηση του Άρη με το Μαρούσι. Ο σούπερ σταρ του NBA δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την ατμόσφαιρα και την αγάπη του κόσμου, τονίζοντας πως δεν περίμενε κάτι τέτοιο.

«Ήταν πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, δεν περίμενα αυτή την αγάπη. Ανυπομονώ να ξαναπάω», ανέφερε, προσθέτοντας πως ένιωθε ότι έφερε… τύχη στην ομάδα: «Έλεγα ‘μακάρι να κερδίσουμε’ τώρα που ήρθα πρώτη φορά».

