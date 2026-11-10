Ο Ρόκας Κοντραταβίτσιους έκανε δηλώσεις εν όψει του αυριανού αγώνα ανάμεσα στον Άρη και τη Ρίγα Ζέλι (11/11, 20:00), για την 7η αγωνιστική του EuroCup.

Ο προπονητής των Λετονών, αρχικά παραδέχτηκε την ποιότητα και το βάθος του ρόστερ που διαθέτει η ομάδα της Θεσσαλονίκης, πριν υποκλιθεί στον κόσμο της ομάδας, χαρακτηρίζοντας το κλίμα που δημιουργείται στο «Nick Galis Hall», ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Ο Λιθουανός στη συνέχεια τόνισε ότι αν η ομάδα του θέλει να διεκδικήσει τη νίκη, θα πρέπει να είναι απόλυτα προσηλωμένη στο αγωνιστικό πλάνο και ψύχραιμη στο παρκέ.

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