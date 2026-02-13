Τέλος στη συνεργασία του με τον Γιώργο Γκιουζέλη έβαλε ο Άρης. Ο έμπειρος πάουερ φόργουορντ από τα μέσα Ιανουαρίου -μαζί με τους Στίβεν Ίνοκ, Μπριν Φορμπς- αποφασίστηκε από τους ιθύνοντες της ομάδας να μη συμμετέχει στις υποχρεώσεις του τμήματος, αποχώρησε από την ομάδα.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Άρης Betsson ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Γκιουζέλη. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».

Ο Γκιουζέλης εντάχθηκε στους «κιτρινόμαυρους» το καλοκαίρι του 2024 ενώ πρόσφατα το συμβόλαιό του είχε ανανεωθεί μέχρι το 2027.