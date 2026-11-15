Ο Άρης επικράτησε με 100-78 του Ολυμπιακού σε ένα ηλεκτρισμένο «Nick Galis Hall», με τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη να γνωρίζουν καθολική αποθέωση από τους φίλους των κιτρινόμαυρων μετά τη νίκη επί των ερυθρόλευκων.

Σε μία μοναδική παράσταση, ο Άρης έδειξε ότι φέτος είναι έτοιμος για μεγάλα πράγματα, μετά και την ευρεία νίκη του επί των πρωταθλητών Ελλάδας και Ευρώπης, σε μία «καυτή» ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι χιλιάδες οπαδοί των κιτρινόμαυρων, από το ξεκίνημα του αγώνα μέχρι και την ολοκλήρωσή του.

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