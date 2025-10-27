Προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Δευτέρας (27/10) για τους ποδοσφαιριστές του Άρη.

Χρόνος για ξεκούραση δεν υπάρχει καθώς, μετά το παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στον Λεβαδειακό, ακολουθεί εκείνο με το Αιγάλεω στην Καρδίτσα (Τετάρτη 29/10, 15:00) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Μανόλο Χιμένεθ είδε με ικανοποίηση τους Κάρλες Πέρεθ και Μιχάλη Παναγίδη να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και να έχουν αυξημένες πιθανότητες να πάρουν χρόνο συμμετοχής απέναντι στο «Σίτι».

Αντίθετα, οι Ντούντου Ροντρίγκες και Φαμπιάνο Λέισμαν ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Σωκράτης Διούδης (έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίωρο στο παιχνίδι στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας) και Μάρτιν Φρίντεκ έκαναν θεραπεία.

Αύριο, Τρίτη (28/10), μετά την ολοκλήρωση της πρωινής προπόνησης στο «Δασυγένειο» θα ανακοινωθεί η αποστολή του αγώνα με το Αιγάλεω, με τον Άρη να αναζητά την Τρίτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια.

Χα.Π.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ