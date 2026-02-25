Με τρεις νέες απουσίες έγινε η προπόνηση του Άρη. Το πρόγραμμα στο Αλεξάνδρειο δεν ακολούθησε ο Αρνόλντας Κουλμπόκα, λόγω τραυματισμού στο πόδι και ο Λιθουανός φόργουορντ αναμένεται να επιστρέψει στο γήπεδο την Παρασκευή (27/2).

Ακόμα, στο «Nick Galis Hall» δε βρέθηκε ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, καθώς ο διεθνής γκαρντ κλήθηκε να ενσωματωθεί με την εθνική ομάδα, για τις αναμετρήσεις της με το Μαυροβούνιο, αντικαθιστώντας τον αδερφό του, Ναζ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις.

Απών ήταν και ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, ο οποίος βρίσκεται με την U18 του Άρη, στο Άμπου Ντάμπι, για το τουρνουά ταλέντων, NextGen, της Euroleague.

Να σημειωθεί ότι από τις προπονήσεις που άρχισαν την Καθαρά Δευτέρα απόντες για τους «κιτρινόμαυρους» είναι οι διεθνείς Κώστας Αντετοκούνμπο, Αμίν Νουά, Ντανίλο Άντζουσιτς και Ίγκορ Μίλιτσιτς.

Έτσι, η προπόνηση του Άρη έγινε με μόλις οκτώ αθλητές.