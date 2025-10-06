Την εξάντληση των εισιτηρίων τα οποία διατέθηκαν για την αναμέτρηση του Άρη την Τετάρτη (8/10, 20:00, Novasports Prime), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του EuroCup, με αντίπαλο το Αμβούργο, γνωστοποίησε η ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης.

Οι φίλαθλοι των «κιτρινόμαυρων», σε σύντομο χρονικό διάστημα, «εξαφάνισαν» τις κάρτες που τέθηκαν σε κυκλοφορία για το ματς, γεγονός που σημαίνει πως το «Nick Galis Hall», συνδυαστικά με τα 3.000 διαρκείας που διέθεσαν οι Θεσσαλονικείς το καλοκαίρι για τη σεζόν, θα είναι ασφυκτικά γεμάτο.

Δρομολογούνται, παράλληλα, αλλαγές στο δυναμικό του Άρη, με τη διαφαινόμενη αποχώρηση από την ομάδα του Άλεξ Αντετοκούνμπο για τη G-League και την παρουσία στις προπονήσεις του 28χρονου σέντερ (2.13), Νίκου Οκεκουόγεν, ο οποίος το καλοκαίρι συμμετείχε στην προετοιμασία του Ολυμπιακού και την περασμένη περίοδο αγωνίστηκε στα Τρίκαλα (Elite League).