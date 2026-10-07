4Η ώρα της αποκάλυψης μπροστά στο κοινό του ήρθε για τον Άρη.. Τον Άρη των υψηλών προσδοκιών, που θέλει να αλλάξει εποχή με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο να έχει αναλάβει τον ρόλο του αναμορφωτή.

Το αποψινό παιχνίδι με την Μπούργος (20:00) στο κατάμεστο «Nick Galis Hall», δεν είναι απλώς το πρώτο εντός έδρας της σεζόν … είναι η ευκαιρία για τη νέα ομάδα να συστηθεί πραγματικά στον κόσμο της και να δείξει πως οι απαιτήσεις που την συνοδεύουν μπορούν να μετατραπούν σε πράξη.

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