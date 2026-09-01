Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται να φορέσει την φανέλα του Άρη, καθώς η συμφωνία με τους Θεσσαλονικείς έχει ουσιαστικά κλειδώσει και απομένουν πλέον μόνο το τυπικά για να πάρει επίσημη μορφή.

Οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια εδώ και αρκετό καιρό και, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο 34χρονος φόργουορντ θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες κινήσεις του Άρη για τη νέα σεζόν.

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