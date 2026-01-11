Στη Θεσσαλονίκη για να ενσωματωθεί στον Άρη βρίσκεται, από την Κυριακή, ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

Ο 28χρονος διεθνής σέντερ, που αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό έως το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου, πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στην Κλινική «Άγιος Λουκάς», με την οποία συνεργάζεται ο σύλλογος.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, τη Δευτέρα θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση στο Αλεξάνδρειο, γνωρίζοντας από κοντά τους νέους του συμπαίκτες υπό τις οδηγίες του Ίγκορ Μίλιτσιτς.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται να κάνει άμεσα την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Άρη, καθώς –αν το αποφασίσει ο Κροάτης τεχνικός– ο Αντετοκούνμπο αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής την Τετάρτη (14/1, 20:00), στον εντός έδρας αγώνα με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, για τη 14η αγωνιστική του EuroCup.